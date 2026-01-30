Son Mühür- İzmir’de akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran fırtına ve sağanak yağış, kenti adeta teslim alırken belediye ekiplerini de en üst düzeyde alarma geçirdi. Gökyüzünü aydınlatan yıldırımların kritik tesislere isabet etmesi ve metrekareye düşen aşırı yağış miktarı, hayatın olağan akışını durma noktasına getirdi.

Halkapınar'da yıldırım alarmı ve su kesintileri

Hava muhalefetinin en yıkıcı etkilerinden biri, İzmir’in su iletim ağında hayati bir rol üstlenen Halkapınar Pompa İstasyonu’nda yaşandı. Tesisin ana ünitelerine isabet eden yıldırım, iletim hatlarında teknik bir arızayı tetikleyerek geniş çaplı bir su kesintisine yol açtı. Arıza sebebiyle Buca, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçelerine su akışı geçici olarak durdurulurken, İZSU ekipleri sistemin en kısa sürede normale döndürülmesi amacıyla zorlu şartlar altında çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Dereler taştı: Yağış miktarı rekor seviyelere ulaştı

Meteorolojik veriler, kentin maruz kaldığı yağışın şiddetini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Kısa bir zaman dilimi içerisinde Buca’da metrekareye 80 kilogram, Konak’ta ise 63 kilogram yağış düştüğü tespit edildi. Bu yoğun yağışın yanı sıra denizdeki gelgit etkisinin de birleşmesiyle Manda Çayı, Meles ve Arap Deresi gibi kritik noktalarda taşkınlar meydana geldi. Dere yataklarının taşması üzerine bölgede güvenlik önlemlerini sıkılaştıran yetkililer, olası can ve mal kayıplarını önlemek adına vatandaşlara riskli alanlardan uzak durmaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

112 ve İZSU hatlarına ihbar yağdı: Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı

Kentin farklı noktalarından yükselen yardım çağrıları, afet birimlerini yoğun bir mesaiye zorladı. İtfaiye birimlerine gelen yaklaşık 150 ihbarın yanı sıra İZSU ve HİM hatlarına ulaşan toplam 348 su baskını kaydı, durumun vahametini gözler önüne serdi. Kayıtlara geçen bu baskınların 206'sının ev ve iş yerlerinde, 142'sinin ise ana kavşaklarda yaşandığı bildirildi. Özellikle Gaziemir Akçay Caddesi'nde suyun yükselmesiyle araçlarında mahsur kalan sürücüler, ekiplerin zamanında müdahalesiyle tahliye edilirken; Çiğli’de bir üst geçitte oluşan tehlikeli durum da kontrol altına alınarak olası facianın önüne geçildi.

İstinat duvarı çöktü: Belediye ekipleri sahada teyakkuzda

Buca Efeler Mahallesi’nde aşırı yağışın etkisiyle bir istinat duvarının çökmesi, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Fen İşleri ekipleri çöken bölgeye anında müdahale ederek güvenlik şeridi oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda tüm birimlerinin saha operasyonlarını sürdürdüğünü duyurdu. Belediye yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini belirterek, zorunlu olmayan hallerde riskli bölgelerde bulunulmaması çağrısını yineledi.