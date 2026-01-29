Son Mühür- Yalçın Ata ve Erkan Akın'ın yarıştığı İzmir Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası kongresinde zafer 431 oy alan Ata'nın olmuştu. Ata'ya karşı yarışan Erkan Akın'ın 155 oyda kaldığı kongrede asıl kaybeden isim olarak Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin adı ön plana çıktı.



Yalçın Ata'dan Ömer Eşki'ye salvo...



Aynı zamanda İzmir'de 235 kişilik esnaf teşkilatının da başkanlığını yürüten Yalçın

Ata, Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası'nın kongresine siyasetin gölgesinin düştüğüne dikkat çekerek,

''Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin aday çıkartmasıyla bir süreç başladı. Onların derdi başkaydı, ama benim derdim esnafla. Bornova'nın belediye başkanı zabıtaları ayakkabıcı arkadaşlara gönderiyor kongreye geleceksiniz diye, işte sonucu bu, 150 oyda kaldılar'' vurgusunda bulunmuştu.



Deveden büyük fil var...



''Bizim ayakkabı teşkilatımız öyle kolay kolay pes edecek bir teşkilat değil.'' diyen Yalçın Ata, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye göndermede bulunarak,

''Deveden büyük fil var. İstediği kadar uğraşsın ayakkabıcıyla hiçbir şey yapamaz. Ruhsatla tehdit etti, binalarınızı yıkarım dedi, tehdit etti. Tehditlerle bir yere varamaz. Bir seferlik başkan o, bir seferlik. Bir sefer kullanılacak ve çöpe gidecek'' mesajı vermişti.



Kandemir Medya harekete geçti...



İEOSB Başkanı Yalçın Ata'nın esnafın iç işlerine siyasetin gölgesini düşürmekle suçladığı Ömer Eşki'yi hedef alan açıklamalarının Bornova Belediyesi'ni de yıpratan bir tartışmaya kapı aralaması, Sonmuhur.com İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir'i harekete geçirdi.

CİMER üzerinden İçişleri Bakanlığı'na başvuran Hakan Kandemir,

''Anayasa’nın 10. ve 67. maddeleri gereğince kamu gücü kullanan kişi ve makamların seçim süreçlerinde tarafsızlık, eşitlik ve serbest irade ilkelerine uygun davranma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kamu makamlarının sahip olduğu yetki ve nüfuzun, seçim süreçlerinde yönlendirici veya baskı oluşturacak biçimde kullanılması, demokratik işleyiş ve kamu düzeni açısından sakınca doğurabilecek niteliktedir.



Söz konusu iddialar incelenmeli...



Bu nedenle; Yalçın Ata'nın Ömer Eşki hakkındaki söz konusu iddialarının idari yönden incelenmesi, kamu gücünün seçim sürecinde hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi ve inceleme sonucunda suç teşkil edebilecek bir durumun saptanması halinde yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli bildirimlerin yapılması kamu yararı açısından önem arz etmektedir'' hatırlatmasında bulundu.



İlgili kişi hakkında idari inceleme yapılmalı...



CİMER'e başvuru dilekçesinde,

''Esnaf odası seçimleri sürecinde kamunun hâkim gücünün ve idari nüfuzun kullanılıp kullanılmadığının incelenmesini,

İlgili kişi ve makamlar hakkında idari araştırma yapılmasını,

İnceleme sonucunda suç teşkil edebilecek bir durumun tespiti halinde yetkili adli mercilere bildirimde bulunulmasını'' talep eden Hakan Kandemir, ayrıca iddialarla ilgili olarak da savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

