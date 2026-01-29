Son Mühür- İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Buca’da, belediye işçilerinin maaş krizi ve Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tatil tercihiyle başlayan tartışmalar, sağanak yağış sonrası sokağa taşındı. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı caddelerden seslenerek, tartışmaların fitilini yeniden ateşledi.

Maaş krizi kapıdayken gelen tatil tepki çekmişti

Buca Belediyesi’nde temizlik işçilerinin maaşlarının zamanında ödenmemesi gerekçesiyle başlattığı eylemler sürerken, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın 4 günlük yıllık izin alarak Tayland’ın dünyaca ünlü tatil merkezi Phuket Adası’na gitmesi kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. İlçede temizlik hizmetlerinin aksadığı bir dönemde gerçekleşen bu seyahat, hem sendikalar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından "zamanlama hatası" olarak nitelendirilmişti.

"Phuket Buca’ya geldi"

İlçeyi etkisi altına alan sağanak yağış sonrası rögarların taşması ve caddelerin suyla dolması üzerine AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır sahaya indi. Diz boyuna ulaşan su birikintilerinin önünde video kaydı alan Sağır, Belediye Başkanı Duman’ın tatiline atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Phuket Adası’na gidemeyen Bucalılara buradan müjdeyi veriyoruz; Phuket Adası Buca’ya geldi."

Gözler belediye yönetiminde

Ülke gündemine oturan "Phuket" tartışmaları ve sonrasındaki su baskınları hakkında Buca Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlçede sel baskınları ile mücadele sürüyor.