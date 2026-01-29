Son Mühür/ Seçil Ünlü - Bergama ilçesinde Barbaros, Ertuğrul, Gazipaşa, İnkılap, İslamsaray, Maltepe, Talatpaşa, Turabey ve Zafer mahallelerinde 28 Ocak’ta 16.30–21.30 saatleri arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi uygulanacak. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı bildirildi.

Bornova’da vana arızası

Bornova Erzene ve Evka 3 mahallelerinde 29 Ocak’ta 09.20–10.20 saatleri arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yapılacak. Kesintinin, iç hatlarda meydana gelen vana arızası nedeniyle uygulanacağı açıklandı.

Buca’da çok sayıda mahalle etkilenecek

Buca ilçesinde Efeler ve Ufuk mahallelerinde 29 Ocak’ta 07.00–12.00 saatleri arasında yaklaşık 5 saatlik kesinti planlandı.

Aynı gün Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydınlar, Barış, Belenbaşı, Buca Koop, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Fırat, Gaziler, Göksu, Güven, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karacaağaç, Karanfil, Kaynaklar, Merkez, Kırklar, Kozagaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer ve 29 Ekim mahallelerinde de ana hat arızası nedeniyle su verilemeyecek.

Gaziemir ve Karabağlar’da ana hat arızası

Gaziemir’de Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşatbey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil ve Zafer mahallelerinde 29 Ocak’ta 07.00–12.00 saatleri arasında yaklaşık 5 saat kesinti uygulanacak. Karabağlar ilçesinin tamamında ise aynı gün 07.00–12.00 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak.

Konak, Menderes ve Menemen de listede

Konak’ta Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Cankaya, Çimentepe, Dayıemir, Duatepe, Göztepe, Hasan Özdemir, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocatepe, Murat Reis, Piri Reis, Selçuk, Turgut Reis, Vezirağa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 19 Mayıs mahallelerinde 29 Ocak’ta 07.00–12.00 saatleri arasında yaklaşık 5 saat kesinti öngörüldü.

Menderes Ata Mahallesi’nde 29 Ocak’ta 08.00–12.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su verilemeyecek.

Menemen Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde ise 29 Ocak’ta 08.42–17.00 saatleri arasında yaklaşık 8 saatlik kesinti uygulanacak. Kesintinin pompa arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Kınık, Tire ve Urla’da da kesinti

Kınık’ta Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde 28 Ocak’ta 11.39–15.40 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi planlandı.

Tire Yenioba Mahallesi’nde 28 Ocak’ta 10.00–12.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat kesinti uygulanacak.

Urla Yenikent ve Zeytinalanı mahallelerinde 29 Ocak’ta 09.05–12.05 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yapılacak. Kesintinin ana boru arızası nedeniyle uygulanacağı bildirildi.

İZSU’dan uyarı

İZSU, kesinti sürelerinin tahmini olduğunu, teknik çalışmalara bağlı olarak değişiklik yaşanabileceğini duyurdu. Yurttaşlardan gerekli tedbirleri almaları istendi.