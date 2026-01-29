Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Adliyesi, son yılların en sarsıcı boşanma ve tazminat davalarından birine sahne oldu. Normal bir evlilik hayatı yaşadığını sanan N.'nin, devlet kurumda memur olarak çalışan eşi A.'nın bilgisayar başında geçirdiği gizemli saatlerden şüphelenmesiyle başlayan süreç, toplumsal ahlak sınırlarını zorlayan bir "İhanet sarmalını" ortaya çıkardı.

Davacı kadın N., eşi banyodayken ele geçirdiği cep telefonunda başka erkeklerle çekilmiş görüntüleri görünce şok yaşadı.



Ahlaksız Teklifte Bulunmuş



Müvekkili ile birlikte adeta bir dedektif gibi iz süren Avukat İbrahim Kambur, sunduğu dijital deliller ve çarpıcı dava dilekçesiyle mahkemeyi ikna etmeyi başardı. İnkar stratejisi izleyen kocanın tüm savunmaları, banyoda çekilen o fotoğraflarla yerle bir oldu.



Avukat Kambur’un Dilekçesinden Çarpıcı Detaylar



Evlilik kurumunun nasıl bir "Kumpasa" dönüştüğünü anlatan Avukat İbrahim Kambur mahkemeye sunduğu dilekçede,

"Müvekkilem, sadece bir eş tarafından aldatılmamış; aynı zamanda kendi onuru, gururu ve kadınlık hakları hiçe sayılarak bir 'pazarlık unsuru' haline getirilmek istenmiştir vurgusunda bulundu.



Sadakatsizliğin Bedeli Ağır Oldu



Mahkeme heyeti, sunulan fotoğraf ve yazışmaları "Sadakat yükümlülüğüne aykırı ve haysiyetsiz yaşam sürme" kapsamında değerlendirdi.

Kocanın "Eşim şiddet uyguluyordu, evlilik bu yüzden bitti" şeklindeki karşı iddiaları inandırıcı bulmadı. Mahkeme, tam kusurlu bulduğu kocayı 150 bin lira maddi, 150 bin lira manevi olmak üzere toplam 300 bin lira tazminata mahkum etti.

