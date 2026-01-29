Son Mühür/Erkan Doğan- Sağanak yağmur nedeniyle Bornova Naldöken Mahallesi’nde bir evi su basarken, içerisinde 22 yaşında engelli bir gencin olduğu öğrenildi. Ailenin yakınları, acil yardım çağrısı yaptı!

“Ne Bornova Belediyesi, ne de Büyükşehir Belediyesi’nin umrunda!”

İzmir’de günlerdir yağan yağmur kentin birçok noktasında trafiği ve yaşamı olumsuz etkilerken, Bornova’nın Naldöken Mahallesi’nde bir evin sular altında kalmasına neden oldu. Evde 22 yaşında engelli bir çocuğun olduğunu anlatan anne, Bornova ve Büyükşehir Belediyesi’nden acil yardım beklediğini söyledi.

İzmirgaz ile Bornova Belediyesi arasında gidip geliyoruz. Sabaha kadar yağmur yağarsa yüksekteki evimi de su basacak!

Ekim ayında İzmirgaz’ın evlerinin önünde çukur açtığını anlatan ev sakinleri, “Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sırayla geleceğiz diyorlar. Naldöken ciddi durumda felç durumda. İzmirgaz’a dilekçe verdik. ‘Bu konunun bizimle alakası yok’ dediler. Bornova Belediyesi kapatmalıymış.

Bornova Belediyesi de İzmirgaz kapatmalı diyor. Üç ay içinde tüm eşyalarım gitti. Evde mahsur kaldık. Evimde engelli çocuğum var. Bahçemde küçük bir ev vardı orası yok artık. Sabaha kadar yağmur devam ederse yüksekteki evime de su basacak. Engelli bir oğlum ve yaşlımız var. Lütfen yardım edin var onu da su basmak üzere” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarma geçti, aileye ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Son Mühür’ün haberinin ardından aile ile hemen iletişime geçti. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak aileyi belediyenin misafirhanesinde ağırlamak istediklerini ifade eden belediye yetkilileri, ailenin “Evimizde kalmak istiyoruz” talebi üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerini yönlendirdi.