Kış mevsimiyle birlikte doğalgaz tüketimini azaltmanın yolları yeniden gündeme geldi. Birçok kişi boş ya da az kullanılan odaların radyatörlerini tamamen kapatarak tasarruf ettiğini düşünüyor. Ancak uzmanların yaptığı teknik değerlendirmeler bunun doğru bir yöntem olmadığını ortaya koyuyor.

Isı dengesi bozulan evlerde kombinin daha fazla çalışmak zorunda kaldığı ve beklenen tasarrufun aksine faturanın yükseldiği belirtiliyor. Uzmanlar, odaları tamamen kapatmak yerine düşük seviyede ısıtmanın daha doğru olduğunu aktarıyor.

Soğuyan odalar evin ısısını çekiyor

Bir odanın radyatörü kapatıldığında o alan hızla soğuyor. Soğuyan duvarlar ise bitişikteki sıcak odalardaki ısıyı adeta çekiyor. Böylece kombi, diğer alanları sıcak tutabilmek için daha yüksek performansta çalışıyor. Sonuçta ev sahipleri tasarruf beklerken daha yüksek faturayla karşılaşıyor.

Küf ve rutubet riski büyüyor

Isıtılmayan odalarda nem, soğuk yüzeylerde yoğunlaşıyor. Bu durum zamanla duvarlarda küf oluşmasına, eşyaların rutubet kokmasına ve boya ile sıvaların zarar görmesine neden oluyor. Uzmanlara göre bu hasarların onarım maliyeti, bir kış boyunca sağlanacağı düşünülen yakıt kazancını geçebiliyor. Bu nedenle vatadaşlar farkında olmadan daha büyük masraflarla karşılaşabiliyor.

Borularda donma tehlikesi oluşuyor

Özellikle balkon, kiler ya da soğuğa açık alanlarda vanaların tamamen kapatılması, tesisat borularındaki suyun donmasına yol açabiliyor. Donan suyun genleşmesi boruların patlamasına ve ciddi su baskınlarına neden olabiliyor. Bu durum yalnızca daireyi değil, komşuları da etkileyebiliyor.

Uzmanlar tamamen kapatmayın, kısın diyor

Uzmanlar, radyatörlerin tamamen kapatılması yerine ekonmik seviyede tutulmasını öneriyor. Buna göre kullanılan alanlarda sıcaklığın 19-21 derece, kullanılmayan odalarda 14-16 derece seviyesinde tutulması öneriliyor. Kritik alanlarda ise donma riskine karşı en az 8-10 derece korunması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, ev içindeki dengeli ısı dağılımının hem yakıt tüketimini kontrol altında tuttuğunu hem de yapı sağlığını koruduğunu vurguluyor. Bu nedenle boş odaları tamamen soğutmak yerine düşük seviyede ısıtmanın daha güvenli ve ekonomik bir yöntem olduğuna dikkat çekiliyor.