Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi, bugün öğleden sonra meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Depremin detayları ve merkez üssü

AFAD verilerine göre sarsıntı, 29 Ocak 2026 tarihinde, saat 16:53:32’de kaydedildi. Merkez üssü Doğubayazıt (Ağrı) olan depremin büyüklüğü 3.8 (Mw) olarak ölçüldü.

Derinlik ve koordinat bilgileri

Yerin yaklaşık 6.89 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yüzeye yakınlığı nedeniyle kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının koordinatları ise 39.44083 Kuzey enlemi ve 44.1575 Doğu boylamı olarak açıklandı.

Bölgedeki mevcut durum

Depremin ardından ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir ihbar ulaşmadı. Yerel kaynaklar, sarsıntının ilçe merkezinde ve köylerde belirgin şekilde hissedildiğini, ancak yaşamın olağan akışının devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin takip edildiğini belirterek vatandaşları sakin olmaya ve yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaya davet etti.