Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geçtiğimiz günlerde eşine az rastlanır bir gerginliğe sahne oldu. İddiaya göre, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak ile hastane yönetimi arasında çıkan tartışma fiziki müdahaleye dönüştü.

Tartışma kavgaya dönüştü: Darp raporu alındı

Olay, üç gün önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak ile Hastane Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü M. Celaleddin Uzun arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine Yeniçırak’ın, müdür Uzun’u darp ettiği öne sürüldü. Olayın ardından M. Celaleddin Uzun darp raporu aldı.

Hastanede "Beyaz Kod" alarmı

Arbedenin büyümesi üzerine hastane içerisinde acil durum bildiren "Beyaz Kod" verildi. Olay yerine hızla intikal eden Hastane Başhekimi Prof. Dr. Savaş Yakan, taraflar arasına girerek gerginliği sonlandırmaya çalıştı. Başhekimin müdahalesiyle kavganın daha fazla büyümesi engellenirken, hastane koridorlarında hareketli dakikalar yaşandı.

Siyasi isimler devreye girdi

Olayın duyulmasının ardından MHP’li üst düzey siyasetçilerin ve yerel yöneticilerin araya girdiği iddia edildi. Siyasi isimlerin sağduyu çağrıları ve müdahalesiyle olayın yargıya ya da kamuoyuna daha büyük bir kriz şeklinde yansımasının önüne geçilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

İddialar odak noktasında

Hastanede yaşanan bu olayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, darp iddiası İzmir sağlık ve siyaset camiasında geniş yankı uyandırdı. Emniyet ve hastane yönetiminin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.