FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu’nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, yarın İtalya temsilcisi Dinamo Sassari ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Palaserradimigni Spor Salonu’nda saat 22.30’da başlayacak.

Sassari Avrupa deneyimini sahaya yansıtacak

Avrupa kupalarında uzun yıllardır yer alan Dinamo Sassari, ilk turda G Grubu’nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamlamıştı. Temsilcimiz Aliağa Petkimspor ise C Grubu’nu 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

Petkimspor iç sahada İspanyol rakiple karşılaşacak

Aliağa ekibi, 2. Tur’daki ilk iç saha maçını ise 17 Aralık Çarşamba günü İspanyol ekibi Casademont Zaragoza’yı ağırlayarak oynayacak. Avrupa arenasındaki mücadelelerine devam eden Petkimspor, İtalya deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.