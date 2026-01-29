İzmir’in Konak ilçesinde, 49 yaşındaki diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’in hayatını kaybettiği trajik olayla ilgili yargılama süreci İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Tutuklu yargılanan sanık Mustafa Ercan, duruşmadaki savunmasında maktulü öldürme amacının olmadığını iddia ederken, mahkeme salonunda duygusal anlar yaşandı.

Alsancak'taki dehşet anları yargıya taşındı

Olay, 21 Şubat 2025 tarihinde Alsancak Kültür Mahallesi, Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde gerçekleşti. Aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen Mustafa Ercan, diş hekimi Düşmez’in evine giderek tartışmaya başladı. Kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşen olayda, Ercan’ın ateşlediği tabancadan çıkan mermi Düşmez’in başına isabet etti. İddianamede yer alan kan dondurucu detaya göre; sanık, ağır yaralanan diş hekiminin kanlar içindeki halini cep telefonuyla videoya çekip kurbanın annesine gönderdikten sonra olay yerinden kaçtı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırılan talihsiz diş hekimi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahkemede "Kazayla vurdum" iddiası

"Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkan sanık Mustafa Ercan, suçlamaları kabul etmeyerek olayın bir savunma refleksi olduğunu öne sürdü. Savunmasında öldürme kastı taşımadığını savunan Ercan, hedefinin Düşmez'in bacak bölgesi olduğunu ancak merminin yanlışlıkla başına isabet ettiğini iddia etti. Ayrıca duruşmada dinlenen tanık beyanlarına itiraz eden sanık, ticari ortaklıkları ve geçmişteki iş ilişkileri üzerinden tanığın doğru söylemediğini ileri sürdü.

Acılı annenin feryadı: "Hakkımı helal etmiyorum"

Duruşmada söz alan maktulün annesi Aysel Düşmez, sanığa yönelik tepkisini dile getirirken mahkeme heyetine cinayetin planlı işlendiğine dair inancını vurguladı. Oğlunun son anlarının kendisine video olarak gönderilmesinin yarattığı travmayı dile getiren acılı anne, sanığın tasarlayarak eve girdiğini belirterek "Hakkımı asla helal etmiyorum" dedi. Düşmez ayrıca, bazı tanıkların yönlendirildiğini iddia ederek adaletin tecelli etmesini talep etti.

Duruşma Mart ayına ertelendi

Mahkeme heyeti, duruşma esnasında sunulan tanık beyanlarını ve savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasını değerlendirdi. Sanık Mustafa Ercan’ın tutukluluk durumunun sürmesine karar veren heyet, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması ve incelemelerin derinleştirilmesi amacıyla davayı 5 Mart tarihine erteledi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, bir sonraki celsede eksik hususların giderilmesi bekleniyor.

