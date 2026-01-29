Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ocak tarihli değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı, ayrıca Nevşehir ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise kayda değer bir değişim olmayacağı tahmin ediliyor.
Sarı kodlu yağış uyarısı verilen iller
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman.
Bu uyarılara dikkat
Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise fırtına şeklinde (40–80 km/saat) eseceği öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek risklere karşı önlem alınması gerektiği bildirildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
29 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu , güney ve batısı yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR -°C, 4°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu