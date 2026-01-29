Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ocak tarihli değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı, ayrıca Nevşehir ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise kayda değer bir değişim olmayacağı tahmin ediliyor.

Sarı kodlu yağış uyarısı verilen iller

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman.

Bu uyarılara dikkat

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise fırtına şeklinde (40–80 km/saat) eseceği öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek risklere karşı önlem alınması gerektiği bildirildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

29 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu , güney ve batısı yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR -°C, 4°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu