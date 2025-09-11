Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk’ta yıllardır beklenen sağlıklı ve içilebilir musluk suyu için yürütülen Kuyumcu Mevkii içme suyu hattı çalışmalarında sona gelindi. 16 Nisan’da başlayan çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanması planlanıyor.

Yılların özlemi sona eriyor

Efes Selçuk’un içme suyu sorununu çözmek için başlatılan Kuyumcu Mevkii içme suyu hattı projesinde son aşamaya girildi. Yıllardır kalitesi ve sağlığa uygunluğu tartışılan musluk sularının yerine, bölgeye çok daha kaliteli ve güvenilir su sağlanacak.

Projenin başlangıcından itibaren teknik ve idari süreçler titizlikle yürütüldü. İki yıl süren orman izinleri süreci, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in desteğiyle tamamlandı ve ardından imalat çalışmalarına geçildi.

Çalışmaları yerinde incelediler

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanı Emre Sardoğan ve İZSU bürokratlarıyla birlikte Kuyumcu Mevkii’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler, hattın tamamlanması için son bağlantı ve temizlik işlemlerini sürdürüyor.

İZSU 2. Bölge Daire Başkanı Emre Sardoğan, süreç hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Yaklaşık iki yıl boyunca orman izinleri için yoğun bir uğraş verdik. İzin sürecinin tamamlanmasının ardından imalat başladı. Büyük bir kaya kırımı yapıldı ve 500 metrelik içme suyu hattı döşendi. Şu anda son kuyu bağlantıları gerçekleştiriliyor. Borularda klor temizliğinin ardından, önümüzdeki hafta herhangi bir aksilik olmazsa depoya su verilecek.”

“Ferhat gibi dağları delerek çalıştılar”

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, kentin sağlıklı içme suyuna kavuşmasının büyük bir önem taşıdığını vurguladı:

“İZSU Genel Müdürümüzden daire başkanlarımıza kadar tüm ekip, adeta Ferhat gibi dağları delerek kente çok daha kaliteli su kazandırmak için emek verdi. Yıllardır arzu edilen, kalitesine güvendiğimiz bu suyun bağlanması gerçekten çok kıymetli. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ayrıca İZSU ekipleri nezdinde Cemil Başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun Efes Selçuk.”

Kaliteli suyla birlikte yeni bir dönem

Kuyumcu Mevkii’nden getirilecek içme suyu, modern arıtma sistemlerinden geçerek hanelere ulaşacak. Böylece hem sağlık açısından güvenli hem de tat ve kalite açısından üstün nitelikte su, Efes Selçuk halkının musluklarından akacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun süredir gündemde olan su kalitesi sorununa köklü bir çözüm getirilmiş olacak.

Başkan Sengel, bu projenin yalnızca bir altyapı çalışması değil, aynı zamanda yaşam kalitesini yükseltecek bir adım olduğunu belirtti. Önümüzdeki hafta suyun depolara verilmesiyle birlikte Efes Selçuk, sağlıklı içme suyuna kavuşmanın sevincini yaşayacak.