3. Lig 4. Grup temsilcisi Karşıyaka, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı golcü Ömer Faruk Sezgin ile ilgili kötü haberi aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kütahyaspor’dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Ömer Faruk, karara yaptığı itirazı Tahkim Kurulu’na taşımıştı. Ancak kurul, futbolcunun cezasında indirim talebini reddederek kararı onadı.

Tahkim Kurulu, Ömer Faruk’un FDT 57/2 maddesi uyarınca ceza almasının haklı olduğunu, başvurunun reddi ve kararın onanmasına, erteleme talebinin ise oybirliğiyle reddine karar verdi. Cezalı futbolcu, 19 Ağustos itibarıyla başladığı hak mahrumiyetini 3. Lig normal sezonunun sona ereceği 19 Nisan 2026’ya kadar çekecek.

Karşıyaka hücuma takviye arıyor

Ömer Faruk’un cezasının onanmasıyla birlikte Karşıyaka, transfer döneminin bitimine 1 gün kala hücuma takviye arayışlarını hızlandırdı. Kaf-Kaf, Fethiyesporlu Furkan Ceylan ve Gençlerbirliği’nden Gökhan Altıparmak’ı gündemine alsa da yüksek maliyetleri ve üst lig tercihleri nedeniyle bu oyunculardan vazgeçti.

Kulüp, yarına kadar direkt oynayabilecek en az iki hücum oyuncusunu kadroya katmayı planlıyor. Öte yandan, Ömer Faruk’a verilen 900 bin TL peşinatın geri talep edileceği ve yolların ayrılacağı bildirildi.