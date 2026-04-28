Son Mühür/ Merve Turan- Gaziemir Belediyesi, Dünya Dans Günü’nü bu yıl oldukça renkli ve coşkulu bir organizasyonla kutlamayı planlıyor.

Belediye Başkanı Ünal Işık’ın tüm ilçe sakinlerini çağırdığı etkinlik, farklı kültürlerin ve farklı müzik türlerinin bir araya geldiği görsel etkinliğe dönüşecek.

Her türden dans etkinlikte yerini alacak

Etkinlik programı, her yaştan ve her zevkten izleyiciye hitap edecek şekilde oldukça kapsamlı çeşitlilikte hazırlandı.

Gecede yapılacak performanslar arasında estetiğiyle büyüleyen Latin dansları, tutkunun yansımasıolan Tango, enerjisiyle odağı kendisine çeken İspanyol dansları ve kültürel mirasımızı yansıtan Halk oyunları bulunuyor. Ayrıca ritim grupları ve Zumba ekibi de enerik gösterileriyle akşamı şenlendirecek.

"İster izle, ister ritme katıl"

Belediye tarafıdan gerçekleştirilen çağrıda etkinliğin yalnızca seyredilen değil, aynı zamanda birlikte eğlenilen bir ortam olduğunu ifade edildi.

"İster izle, ister ritme katıl" sloganıyla duyurulan kutlamada, katılımcıların uzman ekiplerle birlikte dansın ritmine ortak olması planlanıyor.

Nerede olacak?

Gaziemir ve çevresinde yaşayan herkesin davetli olduğu bu ücretsiz etkinlik için geri sayım başladı. Program detayları ise şu şekilde:

Tarih: 29 Nisan Çarşamba

Saat: 20.00

Yer: Gaziemir Festival Alanı