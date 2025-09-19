Son Mühür- Ünlü oyuncu Bade İşçil, Arnavutköy’de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan İşçil, muhabirlerle ayaküstü sohbetinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Beni heyecanlandıran bir proje yok”

HaberTürk'ün haberine göre; 42 yaşındaki oyuncu, bir süre daha televizyon projelerinde yer almayı düşünmediğini söyledi. İşçil, “Böyle denize bakarak kendimi dinlendiriyorum.

Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. Televizyon izlemiyorum. Bir süre daha çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran bir proje yok” ifadelerini kullandı.

Ezel dizisiyle çıkış yapmıştı

Kariyerine 2007’de yayınlanan “Metropol Cafe” dizisiyle adım atan Bade İşçil, asıl çıkışını ise 2009-2011 yılları arasında ekranlara gelen “Ezel” dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteriyle yaptı. Performansı izleyicilerin hafızasında yer etmişti.

Kuzey Güney’de Banu Sinaner

Başarısını sürdürerek 2011-2013 yılları arasında yayınlanan “Kuzey Güney” dizisinde Banu Sinaner karakterine hayat veren oyuncu, dönemin en çok konuşulan kadın karakterlerinden biri oldu.

Son projesi Ufak Tefek Cinayetler

İşçil’in televizyon ekranlarındaki son projesi ise “Ufak Tefek Cinayetler” oldu. 2017-2018 yılları arasında yayınlanan dizide Pelin karakterini canlandıran oyuncu, burada da geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.