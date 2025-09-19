Son Mühür- "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezon tanıtımında yer alan Firaz ve Doğa karakterlerinin yakınlaşma sahneleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını” duyurmuştu.

Fragman revize edildi

Açıklamanın ardından dizinin fragmanı yayından kaldırılmış ve yeni bir fragman izleyiciyle buluşmuştu.

“Kimsenin ahlakını bozacak sahne çekmedik”

Gündemden düşmeyen tartışmaların gölgesinde, dizide Sevtap karakterini canlandıran Neslihan Yeldan, sosyal medya hesabından set çıkışı bir paylaşım yaptı. Yeldan, uzun süren çekimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dün de olduğu gibi, setten en son çıkan, günün son, artık sabaha karşı çekilen sahnesinin oyuncusu ben seçilmişim. Ödülü, madalyası, çift maaşı filan yok bunun.

Kimsenin ahlakını bozacak bir sahne çekmedik, içiniz rahat olsun. Hadi siz işe, okula, ben uykuya. Sonra, Neslihan hanım siz ekrandan daha güzelmişsiniz. Canım sabahın 5’inde ağzı burnu zor topluyoruz.”