Reşadiye Viyadüğüyle ilgili değerlendirmesini başından itibaren bir öz eleştiri çerçevesinde ele aldığını belirten Ahmet Metin Genç, geçmişte tüm kararların doğru olduğu iddiasında bulunmadıklarını söyledi. Genç, bazı hatalı kararların da alındığını açık şekilde ifade etti.

Siluet, trafik ve yaya güvenliği vurgusu

Genç, Reşadiye Kavşağı’nın mevcut koşullarda mutlaka yıkılması ve kaldırılması gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini belirtti. Bölgedeki siluet yapısının uygun olmadığına dikkat çeken Genç, Pazarkapı Camii, toplu taşıma durakları, üniteler ve Avrasya Pazarı nedeniyle yaya sirkülasyonunun çok yoğun olduğunu kaydetti. Kavşaktan hızlı şekilde inen trafiğin hem trafik güvenliğini hem de yaya güvenliğini ciddi biçimde olumsuz etkilediğini vurguladı.

Raporlar tamamlandı, bakanlığa iletildi

Teknik ve idari raporların tamamlandığını belirten Genç, ilgili bakanlığa yazıların gönderildiğini açıkladı. Bakanlığın da aynı görüşte olduğunu dile getiren Genç, bu adımın şehir genelinde ortak bir düşüncenin sonucu olduğunu ifade etti.

Kiriş ve kolonlar değerlendirilecek

Çalışmalarda yapının teknik unsurlarının da ele alındığını vurgulayan Genç, Karayolları ile yapılan görüşmelerde kirişlerin yeniden kullanılabileceği, kolonların ise dolgu malzemesi olarak değerlendirilebileceği yönünde olumlu görüş alındığını söyledi. Bu yaklaşımın hem teknik açıdan hem de olası ek zararların önlenmesi bakımından önem taşıdığını belirtti.

“Çalışma en kısa sürede başlayacak”

Ahmet Metin Genç, tüm raporlama ve yazışma süreçlerinin tamamlandığını ifade ederek, Reşadiye Viyadüğüyle ilgili yıkım sürecinin en kısa zamanda başlatılmasının planlandığını kaydetti.