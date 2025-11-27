Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, göreve gelişinin 6’ncı ayında ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı nedeniyle planlanan ziyaret kapsamında Papa’nın İznik’e gelmesi bekleniyor.

Bazilika kalıntılarında ayin

Ziyaret çerçevesinde Papa 14’üncü Leo’nun, uzun yıllar sular altında kalan ve yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkarılan Aziz Neophytos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret etmesi, İznik Gölü kıyısındaki arkeolojik alanda yaklaşık 40 kişilik bir ayin düzenlemesi planlanıyor.

Başkan Usta: Ev sahipliğine hazırız

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, sürecin yaklaşık üç yıl önce başladığını belirtti. Hazırlıkların devletin himayesinde yürütüldüğünü ifade eden Usta, helikopterlerin ineceği alanlar, güvenlik tedbirleri, ziyaret güzergâhları ile bazilika çevresindeki temizlik ve düzenleme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Usta, İznik’in dört büyük imparatorluğa başkentlik yaptığını ve tarihinin milattan önce 2500’lü yıllara uzandığını vurgulayarak, inanç turizmi açısından uluslararası ölçekte kalıcı bir hareketlilik hedeflediklerini dile getirdi.

Esnaf ve yurttaşlar turizm vurgusu yaptı

İlçede yaşayanlar da Papa 14’üncü Leo’nun ziyaretinin İznik’in tanıtımı ve turizmi açısından önemli bir fırsat oluşturacağını ifade etti. Ziyaretin, Hristiyan dünyasının ilgisini İznik’e çekeceği, bunun da hem esnaf hem de ilçenin geleceği için olumlu katkılar sağlayacağı görüşü paylaşıldı.