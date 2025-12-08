TAŞ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, şirketinin ana sponsorluğunu üstlendiği bir yardım etkinliğinde, açık artırmaya çıkarılması planlanan Atatürk portresine müdahale ederek satışını durdurdu. Turanlı, bu anlamlı davranışı, "O bizim en kıymetlimiz. Müzayeden de çekelim, en güzel yere asalım" sözleriyle gerekçelendirdi. Bu jest, davetliler arasında büyük takdir topladı.

"Minik ayaklar üşümesin" derneği yararına düzenlenen gece

İstanbul’da Moon Life Dergisi tarafından, "Minik Ayaklar Üşümesin Derneği" yararına özel bir açık artırma etkinliği organize edildi. Etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen TAŞ Yapı’nın katkılarıyla gerçekleşen gecenin sunuculuğunu ise tanınan isimler Büşra Pekin ve İbrahim Büyükak üstlendi. Yardım amacıyla düzenlenen bu özel gece, yüksek katılımla gerçekleştirildi.

Portre için devreye girdi: "En güzel yere asalım"

Yardım etkinliği kapsamında, bağış toplamak amacıyla satışa sunulacak eserler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir portresi de bulunuyordu. Ancak, müzayede başlamadan hemen önce TAŞ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı devreye girerek, portrenin açık artırma listesinden çıkarılmasını sağladı.

Turanlı, bu kararıyla ilgili olarak salondaki davetlilere hitaben yaptığı açıklamada, portrenin manevi değerinin önemini vurguladı. Turanlı, "O, bizim için en değerli varlığımız ve kıymetlimizdir. Bu eseri müzayede listesinden çekelim ve ait olduğu en güzel yere asalım," ifadelerini kullandı. Bu duygusal jest, geceye damgasını vuran anlardan biri oldu. Portrenin müzayede dışı bırakılmasıyla birlikte, eser manevi değeri korunarak özel bir yere taşınmış oldu.