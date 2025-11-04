Son Mühür- "Mucize Doktor" , "Kara Para Aşk" , "Kızıl Goncalar" gibi yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla tanınan Hazal Türesan, hem yer aldığı projeler hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak “Veliaht” dizisiyle ekranlara dönen Türesan, bu kez kariyerinden ziyade imaj değişikliğiyle konuşuluyor.

Yeni imaj sosyal medyayı salladı

Uzun yıllardır sarı ve turuncu tonlardaki saçlarıyla bilinen ünlü oyuncu, radikal bir karar alarak saçlarını siyaha boyattı.

Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan Türesan, fotoğrafına “Saç rengimi değiştirdiğimde enerjimin yükselmesi hissini çok seviyorum. Nasıl olmuşum?” notunu ekledi.

Binlerce beğeni ve yorum yağdı

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Pek çok hayranı, siyah saçın oyuncuya çok yakıştığını belirtirken bazı kullanıcılar ise eski rengini tercih etti.