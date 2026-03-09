Son Mühür- ABD’nin Los Angeles kentinde yer alan ve lüks yaşamıyla bilinen Beverly Hills bölgesinde bulunan Rihanna’ya ait eve silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, pazar günü saat 13.21 sularında meydana geldi. Evin giriş kapısının karşısında duran bir araçtan yaklaşık 10 el ateş açıldığı bildirildi. Silah seslerinin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Rihanna saldırıdan yara almadan kurtuldu

Saldırı sırasında evde bulunan Rihanna’nın herhangi bir şekilde yaralanmadığı öğrenildi. Ancak ateşlenen kurşunlardan birinin evin dış duvarını delerek içeri girdiği bildirildi.

Olayın ardından güvenlik ekipleri ev ve çevresinde inceleme başlatırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı

Saldırı ihbarı üzerine harekete geçen Los Angeles polisi, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 30 yaşındaki bir kadın şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kameralarını incelemeye alırken saldırının planlı olup olmadığı da araştırılıyor.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor

ABD basınında yer alan ve Los Angeles Times ile NBC4 kaynaklı haberlere göre saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmadı. Silahlı saldırının ardından ünlü sanatçının güvenliğiyle ilgili önlemlerin artırıldığı öğrenildi.