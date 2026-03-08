İstanbul Beykoz’un sakin noktalarından biri olan Riva, sabah saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Tescilli güzel ve başarılı oyuncu Aslıhan Karalar’ın ikamet ettiği lüks villada çıkan yangın, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Ali Sami Yen Caddesi üzerinde bulunan prestijli Riva Konakları’nda meydana gelen olayda, ünlü oyuncunun yaşadığı evin çatı katı bir anda alevlere teslim oldu.

Sabah saatlerinde alevler yükseldi

Olay, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte saat 07.00 sularında patlak verdi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü villanın çatı kısmında başlayan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm üst katı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken; polis ve sağlık görevlileri de olası bir facianın önüne geçmek adına bölgede hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, villanın en üst katında ağır hasara yol açtı.

Dumandan etkilenen karalar hastaneye kaldırıldı

Yangın esnasında evde bulunan Aslıhan Karalar, yoğun dumanın binayı sarmasıyla birlikte kendisini güçlükle dışarı atmayı başardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen genç oyuncu, dumandan etkilenmesi sebebiyle tedbir amaçlı en yakın hastaneye sevk edildi. Hayranlarını korkutan gelişmenin ardından yapılan açıklamalarda, Karalar’ın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Hasarın boyutu havadan görüntülendi

Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, villanın uğradığı maddi zarar gözler önüne serildi. Kullanılamaz hale gelen ve küle dönen çatı katının son hali dron kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Emniyet güçleri, yangının çıkış kaynağını tespit etmek ve herhangi bir ihmal olup olmadığını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ünlü oyuncunun bir süre dinleneceği ve sağlık kontrolü altında tutulacağı öğrenildi.

