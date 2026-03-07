Son Mühür / Merve Turan- Orta Doğu’da son günlerde artan gerilim, bölgedeki günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor.

Birçok uçuşun aksadığı Dubai’de bulunan Türk ünlüler de yaşadıkları süreci sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Moda dünyasının tanınan isimlerinden Ivana Sert de Dubai’de mahsur kalan isimler arasında yer aldı.

Günlerdir Türkiye’ye dönmeye çalışan Sert, havalimanında yaşanan patlamalar nedeniyle uçuşunun iptal edildiğini açıkladı. Ünlü ismin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Dubai’de günlerdir Türkiye’ye dönmeyi bekliyordu

Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının ardından birçok uçuşta aksama yaşanırken, Dubai’de bulunan Ivana Sert de Türkiye’ye dönmek için günlerdir havalimanında beklediğini duyurdu.

Sert, sonunda uçağa binmesine rağmen havalimanı çevresinde yaşanan patlamalar nedeniyle uçuşun bir kez daha iptal edildiğini açıkladı. Güvenlik gerekçesiyle uçak seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

“20 dakika önce bir patlama sesi duyduk”

Ivana Sert, Dubai Havalimanı’ndan çektiği videoda yaşananları takipçileriyle paylaştı. Sert videoda şu ifadeleri kullandı:

“Dubai havalimanındayız şu anda. 20 dakika önce bir ses duyduk, patlama oldu. Müdahale ettiler. İnşallah uçuş olacak bugün, dua edelim.”

“Uçağı terk etmek zorunda kaldık”

Ivana Sert daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise durumun beklenenden daha ciddi olduğunu belirtti. Uçaktan indirildiklerini söyleyen Sert, yaşanan panik anlarını şu sözlerle anlattı:

“Maalesef uçağımızı terk ediyoruz. Güvenli değil uçmaya. 3 tane patlama oldu. Bir parça piste düştü. Ondan dolayı uçak kalkmadı. Müdahale edilince yine uçağa döneceğiz. Bekliyoruz.”

Havalimanında yoğunluk ve uçuşlara geçici durdurma

Patlamaların ardından güvenlik önlemleri artırılırken havalimanında büyük bir kalabalık oluştuğu öğrenildi. Ivana Sert de paylaştığı videolarda terminalde yoğunluk yaşandığını belirtti.