Son Mühür- Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni projesi Eşref Rüya dizisinin çekimlerine devam ederken sürpriz bir ziyaret aldı. Ulusoy’un kardeşi Atalay Ulusoy, abisini sette ziyaret etti ve o anları ölümsüzleştirdi. Atalay Ulusoy, ağabeyiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan kare, hayranlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kardeşlerin samimiyeti dikkat çekti

Ulusoy kardeşlerin samimi pozu, sosyal medya kullanıcıları tarafından “aile bağı”, “çok benziyorlar” gibi yorumlarla paylaşıldı. İkilinin setteki neşeli halleri de dikkat çekti.

Eşref Rüya dizisi merakla bekleniyor

ağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisi, yayın öncesinde hem kadrosu hem de hikayesiyle büyük merak uyandırıyor. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, Ulusoy’un kardeşiyle verdiği poz hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti.