Son Mühür- Magazin dünyasında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Burcu Güneş, bu kez rap müziğin önemli isimlerinden Ceza hakkında söylediği sözlerle dikkat çekti.

Daha önce Demet Akalın ile yaşadığı polemikle konuşulan Güneş, Ceza ile yıllar önce yaptığı düete değinerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Sahilden düeti üzerinden dikkat çeken sözler

Burcu Güneş, 2004 yılında yayımlanan “Sahilden” adlı şarkısını hatırlatarak, bu parçada Ceza ile düet yaptıklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı, söz konusu çalışmanın Ceza’nın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu savundu. Güneş, Türkiye’de rap müzikle yapılan ilk düetlerden birine imza attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de ilk rap düetini yapan kişi ben sayılırım ‘Sahilden’ şarkısında. Ceza’yı okutturdum ve Ceza bir anda ünlü oldu yani.

Ya şimdi böyle şeyler benim hoşuma gitmez; ‘ben şunu ünlü ettim’ gibi bir lafa da gerek yok. Vesile olmuşuzdur; o da bizim sayemizde daha çok duyulmuştur, daha çok parlamıştır.”

“Koynumuzda yılan beslemişiz”

Açıklamalarının devamında Ceza’ya gönderme yapan Burcu Güneş, zaman içinde yaşanan bazı durumların kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı, “Laf hoşuma gitmedi, sonra baktım meğersem o da bu işleri iyi anlıyormuş. Yani laf çakarak, daha çok kendisini orada bana laf çakıp… Koynumuzda yılan beslemişiz yani haberimiz yokmuş.” sözleriyle dikkat çekti.

Demet Akalın polemiği gündemi sarsmıştı

Burcu Güneş’in açıklamaları, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın hakkında kullandığı sözlerin ardından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Güneş, Akalın için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum.

Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda.”

Ünlü isimlerden tepki gelmişti

Burcu Güneş’in bu sözleri magazin dünyasında geniş yankı uyandırmış, şarkıcılar Ece Seçkin ve İrem Derici sosyal medya üzerinden Güneş’e tepki göstermişti.

Eleştirilere sessiz kalmayan Güneş ise kendisine yöneltilen yorumlara yine sosyal medya hesabından sert ifadelerle yanıt vererek tartışmayı daha da büyütmüştü.