Survivor 2026’da iletişim ödülü sonrası yaşanan mektup krizi gündemdeki yerini koruyor. Ünlüler takımında yarışan Nefise Karatay’ın sevgilisi Uğur’dan gelen ikinci mektup, ada konseyinde büyük yankı uyandırdı.

İletişim ödülünü kazanan kırmızı takım, sevdiklerinden gelen mektupları okuma fırsatı bulmuştu. Yedeklerden yarışmaya katılan ve Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise Karatay ise sevgilisinden gelen ilk mektup sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığını açıklamıştı.

Karatay, mektupta doğum gününün kutlanmadığını ve sevgi ifadesi bulunmadığını belirterek, “Ne doğum günüm kutlanmış, ne aşkım denmiş, ne sevgilim denmiş. Sadece sonuna ‘SS’ yazılmış. Kimse buna anlam veremedi. Sanki bir arkadaşıyla konuşur gibi yazmış. Fotoğrafta da kendisi yok, kedi var. Mektubu yollamasa daha iyi olurdu. Gece uyuyamadım” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Konuşmasının devamında Karatay, sevgilisi hakkında sert iddialarda bulunarak “Normalde çok romantiktir ya da bana öyle gösteriyordu. Ama benim işim olmaz artık. İletişimde onun adını yazmayacaktım, kendisi istedi. Kim ki o? Televizyondan izlesin. SS ne demek? Bir de sonuna yazmış. Yapay zekaya yazdırmış gibi. Doğum günümü bile kutlamamış. Kedi de benim değil. Kendini saklamış. Benim için bitti. Bu 5-6 kişiyle flörtleşiyor, açık açık söyleyeyim aldatıyor yani” ifadelerini kullanmıştı.

7 Mart tarihli bölümde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, ada konseyinde Nefise Karatay’ın sevgilisi Uğur’dan yeni bir mektup geldiğini açıkladı.

Ilıcalı’nın okuduğu mektupta Uğur, Nefise’nin bazı takım arkadaşlarının sözlerine inanmasına kırıldığını ifade etti. Mesajında özellikle takım arkadaşları Sercan Yıldırım, Seren Ay Çetin ve Deniz Çatalbaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uğur mektubunda şu sözlere yer verdi:

“Duygularımı tam ifade edememiş olmanın ve bunun farklı şekilde kullanıldığını görmenin hayal kırıklığını yaşıyorum. Beni asıl üzen daha yeni tanıdığı ve onu aşağıya çekmek için fırsat kollayan Seren Ay ve Deniz gibi sözde takım arkadaşlarının sözlerine bu kadar kolay itibar etmesiydi. Ve katıldığı her sezon kendisine ayrı bir aşk hikayesi arayan o ‘aşk profesörü’ Sercan’ın, Nefise’nin morali bozukken hepsinin nasıl güldüğünü bir de benim açımdan görmenizi isterim.

Tabii ki öyle bir şey yok. Açıklarsa sevinirim. Mesajın tamamı iletilmemiş. Mesajın orijinali ekipte kontrol edilebilir. Gizleyecek bir şey yok. Annesiyle irtibat halindeyim. Bu anlayışsızlık beni derinden yaraladı. Yine de her zaman olduğu gibi onun kararına saygı duyuyorum.”

Mektubun okunmasının ardından ada konseyinde şaşkınlık yaşanırken, gönüllüler takımında yarışan ve Nefise’nin yakın arkadaşı olan Nagihan Karadere’nin “Allah görüyor çok şükür” şeklindeki yorumu dikkat çekti.