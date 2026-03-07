Son Mühür / Merve Turan- Uzun süredir burun bölgesinde yaşadığı sağlık problemiyle mücadele eden Murat Dalkılıç, 3 Mart’ta yeniden ameliyat masasına yatmıştı. Sanatçı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada doktorundan olumlu haberler aldığını ifade etmişti.

Dalkılıç, sürece ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Çok şükür doktorum güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz.”

Bandajlarını çıkardı, son halini paylaştı

Ameliyatın ardından iyileşme sürecine giren Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Bandajlarının çıkarıldığını duyuran şarkıcı, son halini takipçileriyle paylaşarak iyileşme sürecinin devam ettiğini belirtti. Paylaşım kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

“Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu”

Ünlü şarkıcı daha önce yaptığı açıklamada yaşadığı sağlık probleminin detaylarını da anlatmıştı. Dalkılıç, burun kemiklerinin dışarı doğru çıkması nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Sanatçı yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmişti: “Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı.”

Beslenme düzenini tamamen değiştirdi

Murat Dalkılıç, ameliyatların ardından iyileşme sürecinde yaşanan sorunların beslenmeyle bağlantılı olduğunu fark ettiklerini de söyledi.

Bu nedenle yaşam tarzında önemli değişiklikler yaptığını belirten sanatçı, bazı gıdaları tamamen hayatından çıkardığını açıkladı.

Dalkılıç, süreci şu sözlerle anlattı: “İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkolü, sigarayı ve gluteni hayatımdan tamamen çıkardım.”

Ünlü şarkıcı, sağlık sorunlarını tamamen geride bırakmayı umut ettiğini ifade ederken tedavi sürecinin doktor kontrolünde devam ettiğini belirtti.