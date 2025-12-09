Son Mühür- Müzik dünyasına henüz çocuk yaşlarda adım atan ve kısa sürede hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Son dönemde sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tilki, bu kez yepyeni bir kararla gündeme oturdu.

Hayranlarını şaşırtan karar

“Cevapsız Çınlama” ve “Sen Olsan Bari” gibi milyonlara ulaşan şarkılarıyla pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen genç şarkıcı, bu kez müzik dışındaki bir tercihiyle takipçilerini şaşkına çevirdi. Tilki’nin yaptığı radikal değişim, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

İmajını tamamen yeniledi

Uzun süredir sarı saçlarıyla tanınan Aleyna Tilki, alışılmış imajını bir kenara bırakarak sürpriz bir değişikliğe gitti. Saçlarını turuncuya boyatan ünlü şarkıcı, yeni görünümünü Instagram hesabından paylaştı.

Turuncu saçları sosyal medyada gündem oldu

Paylaşımına bir de “tilki” emojisi ekleyen Tilki, yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Sarı saçlarla özdeşleşen genç yıldızın turuncu saçlı hali kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.