Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkan Adayı Faysal Acar, geçtiğimiz günlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal edilen genel kurul ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak, pazarcı olmayan bir takım kişilerin, kredi karşılığında odaya kayıt yapılıp seçimlerde oy kullandığını öne sürdü.

Faysal Acar: Pazarcı esnafı, Pazar günü işinin başında olur

Yerel mahkemenin seçimi 15 Mart’a erteleme kararını değerlendiren, Acar, Pazarcı esnafının, seçiminin Pazar günü düzenlemesinin doğru bir karar olmadığını aktararak, “İzmir ilçe seçim kurulu usulsüzlükten dolayı seçimi iptal etti. Yerel mahkeme 15 Mart’a ertelendi bu tarih bizi şoke etti. Çünkü Pazar günü, pazarcıların seçiminin olması makul değil. Pazarcı, Pazar günü işinin başında olur.

Esnaf seçime nasıl katılacak, çok ilginç bir tercih yapılmış katılımın olmaması için her şey düşünülmüş bu çok yanlış bir karar biz bunun düzeltilmesi için YSK’ya başvurduk cevabı bekliyoruz. Biz yetkililerden bu kararın gözden geçirilmesini bekliyoruz çünkü iptal edilen seçime 1600 esnaf katıldı bu tarihteki en yüksek katılımdı, seçmenlerimiz seçim gününü duyduğunda hayret ediyorlar.” diye konuştu.

“Pazarcı olmadan odaya üye olup, mevcut yönetime oy veren kişiler var”

Öte yandan, pazarcılık faaliyeti yapmayan bir takım insanların odaya kredi verilmesi karşılığında üye yapılarak, mevcut yönetim lehine oy kullandığını öne süren ve bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarının açıklayan Acar, şu ifadeleri kullandı: “Biz altı tane usulsüzlüğe iptal başvurusunda bulunduk. Oy verme işleminin 3’te başlatılması bir usulsüzlüktür, esnafın iradesinden kaçıldı, oyalama yapıldı. 300 esnaf oy kullanmadan geri döndü, bu da esnafın iradesinden korkulduğu anlamına geliyor.

İkinci itiraz ettiğimiz husus pazarcılık faaliyeti yapmayıp, odaya üye yapılan kişilerin oy kullanmasıdır. Pazarcı olmadan odaya üye olup, mevcut yönetime oy veren ve karşılığında kredi alan kişiler var. Pazarcı olmayan kişilerin aramızdan temizlenmesi gerekiyor. Biz bu durumları mahkemeye bildirdik. Oda’nın 26 milyonluk bütçesinin heba edildiğini de ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunduk. İzmir pazarcı esnafımızın dengesi bozuldu. Biz bunların düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız.”