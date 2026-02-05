Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir’de belediyeye yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, imar ve planlama işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddiaları mercek altına alınmıştı.

Usulsüz ruhsat ve menfaat iddiası

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, rüşvet karşılığında imar ve plan yönünden uygun olmayan bazı yapıların usule uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve bu yolla menfaat temin edildiği tespit edilmişti. Bu kapsamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

26 kişi yakalandı

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 26 kişi yakalanarak emniyete götürülmüştü.

Dosya kapsamında aranan şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, kimliği tespit edilen bir firari şahsın yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Buca Belediyesi’nden kamuoyunu bilgilendiren açıklama

Operasyonun ardından Buca Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, gözaltı listesinde yer alan 28 kişinin tamamının belediye personeli olduğu yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Buca Belediyesi: "Yalnızca 11’i belediyemiz personelidir"

Buca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, belediyemizle ilgili yürütülen bir adli operasyonda gözaltı listesinde bulunan 28 kişinin tamamının belediyemiz bünyesinde görev yaptığı yönünde yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilere yer verildiği görülmüştür.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; söz konusu operasyon kapsamında adı geçen kişilerden yalnızca 11’i belediyemiz personelidir. Diğer şahısların belediyemizle herhangi bir idari veya kurumsal bağı bulunmamaktadır.

Belediyemiz, hukukun üstünlüğü ilkesine ve yürütülen adli süreçlere tam bir saygı içerisinde yaklaşmakta; yetkili mercilerle gerekli iş birliğini şeffaflıkla sürdürmektedir.

Bununla birlikte, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyunda yanlış algılara yol açmaması adına basın kuruluşlarını daha dikkatli ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz.”