Son Mühür / Seçil Ünlü- İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Buca Belediyesi merkezli yolsuzluk operasyonu, iş dünyasına sıçradı.

İlk duyumlara göre, belediyenin İmar ve Ruhsat birimleriyle "organize" bir şekilde hareket ettiği iddia edilen 12 inşaat firmasının sahibi ve yöneticisi hakkında da gözaltı kararı uygulandığı konuşuluyor.

Rüşvetin adı: Hızla Ruhsat, usulsüz imar...



Savcılık dosyasındaki iddialara göre; belediye bürokratları ile gözaltına alınan iş insanları arasında "dosya takibi" adı altında kirli bir ilişki trafiği kurulduğu ileri sürülüyor.

12 farklı inşaat firmasının, projelerindeki usulsüzlükleri örtbas etmek veya yasal süreci bypass ederek hızlı ruhsat alabilmek için belediyedeki kilit isimlere "Kayıt dışı ödeme" yaptığı iddiası soruşturmanın ana damarını oluşturuyor.

Aylarca süren 'Para trafiği' takibi...



Emniyetin aylarca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin sadece telefon konuşmalarını değil, inşaat firmaları ile belediye bürokratları arasındaki şüpheli para hareketlerini de kapsadığı öğrenildi.

Bazı projelerde imar planına aykırı kat artışları ve ruhsat sahteciliği yapıldığına dair somut delillerin toplandığı, operasyonun bu yüzden bu kadar geniş bir "İş insanı" listesine yayıldığı belirtiliyor.

İş dünyasında deprem! Sıradaki dosyalar hangileri?



Buca’nın tanınmış 12 iş insanının aynı anda gözaltına alındığı iddiası, İzmir inşaat sektöründe şok etkisi yarattı. Kulislerde, bu firmaların belediye yönetimiyle olan yakın ilişkileri ve sağladıkları ayrıcalıklar uzun süredir Buca'da konuşuluyormuş.

Operasyonun iş dünyası ayağının bu kadar kalabalık olması, "Sıra başka hangi firmalarda?" sorusunu gündeme getirirken, gözaltına alınan iş insanlarının "itirafçı" olup olmayacağı ise merak konusu.

Oklar yine 'Zirve'ye döndü...



12 inşaat firmasının dahil olduğu bu büyüklükteki bir rüşvet ve rant zincirinin, belediye başkanının bilgisi dışında kurulmuş olma ihtimalinin düşük olduğu yorumları yapılıyor. İş dünyası ve belediye arasındaki bu "Rant hattı"nın deşifre edilmesiyle birlikte, soruşturmanın bir sonraki durağının belediyenin en üst yönetim kademesi olabileceğine dair beklenti güçlendi.

