Son Mühür- Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim yeniden gündemde. Bir televizyon programına telefonla bağlanan Nara, nafaka, eğitim masrafları ve süren davalarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu var”

Canlı yayında konuşan Wanda Nara, Icardi’nin kızları için ödemesi gereken yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu bulunduğunu yineledi.

Bu alacağın tahsili için hukuki süreci sonuna kadar götürmeye kararlı olduğunu belirten Nara, gerekirse Nordelta’da “hayallerinin evi” olarak bilinen lüks konutun satışa çıkarılabileceğini söyledi.

Hukuki süreç yeniden hızlandı

Nara, bu süreçte yeniden ünlü avukat Ana Rosenfeld ile çalışmaya başladığını açıkladı. Davanın İtalya’da görüldüğünü belirten Nara, tüm mali belgelerin ilgili mahkemeye sunulduğunu da sözlerine ekledi.

“Çalışmama izin verilmedi” iddiası

Wanda Nara, evli oldukları dönemde Icardi’nin çalışmasına izin vermediğini öne sürerek, bu gerekçeyle ek bir maddi tazminat davası açacağını duyurdu. Açıklamalar, sürecin yalnızca nafakayla sınırlı kalmayacağını gösterdi.

Dolaylı göndermeler dikkat çekti

Nara’nın sözleri, Icardi’nin şu anki sevgilisi China Suarez için de dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı. Nara, benzer durumların ileride başka ilişkilerde de yaşanabileceğini ima etti.

Eğitim masrafları: “Tamamını ben karşılıyorum”

Wanda Nara, kızları Francesca ve Isabella’nın eğitim giderlerini tamamen tek başına karşıladığını belirtti. Bir okul için yıllık yaklaşık 120 bin dolar ödediğini söyleyen Nara, ödemelerde gecikme olması halinde faizin eklendiğini de vurguladı.

“Sadece sağlık sigortası ödeniyor”

Nara’ya göre Icardi, yalnızca çocukların sağlık sigortasını karşılıyor; eğitim ve diğer masraflara katkı sağlamıyor. Geçmiş yıllardan kalan binlerce dolarlık sağlık ve nafaka borcu bulunduğunu da ekledi.