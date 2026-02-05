Son Mühür / Seçil Ünlü- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Buca Belediyesi’ne düzenlenen ve 28 ismi kapsayan dev operasyon, İzmir yerel siyasetinde taşları yerinden oynattı. Aylarca süren teknik takip ve CİMER ihbarları sonucunda düğmeye basılması, İzmir’in diğer ilçelerinde de benzer süreçlerin işleyip işlemediği sorusunu gündeme taşıdı.

Belediye koridorlarında ''Şafak'' sessizliği...



Buca’da İmar ve Ruhsat müdürlerinin gözaltına alınması, İzmir genelindeki belediye bürokrasisinde adeta deprem etkisi yarattı.

Özellikle son dönemde yapılaşma, usulsüz ruhsatlandırma ve "iş takipçiliği" iddialarıyla gündeme gelen birçok ilçe belediyesinde, bürokratların "imza atmama" noktasına geldiği ve büyük bir tedirginliğin hakim olduğu konuşuluyor.

Kulislerde, Buca dosyasının bir "başlangıç" olduğu ve savcılığın elinde diğer ilçelere dair de kabarık şikayet dosyalarının bulunduğu iddiası, korkuyu daha da tetikliyor.

İhbar yağmuru diğer ilçeleri de kapsıyor...



Edinilen bilgilere göre; sadece Buca için değil, İzmir’in birçok ilçesi için CİMER ve savcılık kanalıyla yapılmış çok sayıda "yolsuzluk" ve "rüşvet" ihbarı bulunuyor.

Buca operasyonunun titizlikle yürütülen bir teknik takip sonucu gerçekleşmesi, benzer şikayetlerin olduğu diğer belediyelerin de "Gölge gibi izleniyor olma" ihtimalini güçlendiriyor. Siyasi çevrelerde, bu operasyonun bir "temizlik dalgasının ilk halkası" olabileceği yorumları yapılıyor.

''Sıradaki kim?'' sorusu gündemde...



Buca’daki operasyonun kapsamının genişleyerek belediye başkanına uzanıp uzanmayacağı tartışılırken, diğer belediye başkanları ve üst düzey bürokratlar arasında da bir "Dosya tarama" telaşının başladığı iddia ediliyor.

Özellikle işçi maaşlarının ödenemediği ancak şahsi harcamaların ve lüks hayatların göze çarptığı belediyeler, mercek altına alınma korkusunu en derinden hissedenler arasında.

Devletin pençesi hangi kapıyı çalacak?



İzmir kamuoyu şimdi şu soruyu soruyor: Buca’da patlak veren bu süreç bir domino etkisi yaratır mı? Uzmanlar, emniyetin ve yargının "Belge odaklı" hareket ettiğini, somut delillerin toplandığı her noktada benzer şafak operasyonlarının yaşanabileceğini belirtiyor.

Buca’daki sessiz takibin baskınla sonuçlanması, "Dokunulmazlık" zırhına güvenen birçok isim için uykusuz gecelerin başladığının işareti olarak yorumlanıyor.