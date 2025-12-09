Son Mühür- Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz’ün çalışanlarıyla arasında geçen tartışmanın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Masadaki tabak düzeni üzerinden başlayan diyalog, çalışanların şikayetleriyle birlikte büyüdü.

Tabak uyumu tartışması kameraya yansıdı

Paylaşılan videoda Özlem Altınok Öz’ün sofrada kullanılan tabakların uyumundan memnun olmadığı görülüyor. Fenomen ismin, çalışanların yakınmalarına tepki gösterdiği anlar özellikle dikkat çekti.

“Türk birini bulacağız biz” sözleri dikkat çekti

Tartışma sırasında çalışanların, “Türk eleman olsun, biz yapamıyoruz dört kişi” şeklindeki ifadelerine karşılık Özlem Öz şu sözleri dile getirdi:

“2 saattir bunun tartışmasını yapıyorlar. ‘Türk eleman olsun, biz yapamıyoruz dört kişi.’ O zaman tamam. Biri çıkacak hayatım, Türk birini bulacağız biz. Mantıklı bir şey mi bakar mısın?

Tamam bir şey demiyorum, yemek tadı da güzeldi. Bunun bununla, bunun bununla ne alakası var? (tabakları göstererek)… Gül Abla, çalışmak istemeyen bu akşam evi terk edebilir.” Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

Çiftin yargı süreci devam ediyor

Özlem Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz hakkındaki yargı süreci ise sürüyor. Çift, şirket ortaklarıyla birlikte “mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” suçlamasıyla yargılanıyor.

Kayyum kararı kaldırılmıştı

Son duruşmada mahkeme, çiftin şirketine atanan kayyum kararının kaldırılmasına hükmetmişti. Ancak Öz çifti ile ilgili şahsi mal varlıklarına yönelik tedbirin devamına karar verilmişti.