Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen Mükremin Gezgin hakkında yürütülen soruşturma tutuklamayla sonuçlandı. Ankara'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen ve burada gözaltına alınan Gezgin, emniyetteki ilk işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi. Soruşturmanın İstanbul ayağında devam etmesi üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen fenomen isim, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

MAHKEME İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLADI

Hakim karşısına çıkan Mükremin Gezgin hakkında verilen kararın detayları ise olayın vahametini ortaya koydu. Mahkeme heyeti, şüpheli hakkında sadece uyuşturucu değil, fuhuşla ilgili suçlamaları da değerlendirdi. Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlamasının yanı sıra 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından suçlu bulunarak tutuklandı. Çarşamba günü alınan bu kararla birlikte hakkındaki iddialar resmiyet kazandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından Mükremin Gezgin polis ekipleri eşliğinde cezaevine teslim edildi. Sosyal medyada takipçileri tarafından merak edilen 'Mükremin Gezgin hapiste mi?' sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Soruşturmanın kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğü ve dosya içeriğindeki delillerin incelenmeye devam ettiği öğrenildi. Fenomen ismin yargılama süreci artık demir parmaklıklar ardında devam edecek.