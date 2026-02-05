Son Mühür- Bir dönem 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanınan, ardından TikTok ve Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Aybüke Çangal, son dönemde geçirdiği imaj değişikliğiyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Uzun süre platin sarı saçları ve belirgin dudak dolgularıyla bilinen Çangal’ın, son paylaşımlarında daha sade ve doğal bir görünüme yönelmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Yüz hatlarındaki değişim dikkat çekti

Aybüke Çangal’ın son fotoğraflarında yüz hatlarındaki belirgin farklılık, sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Kimi takipçiler bu değişimi “doğallığa dönüş” olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar estetik müdahale iddialarını gündeme taşıdı.

Hande Erçel iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Aybüke Çangal’ın, Hande Erçel’e benzemek amacıyla estetik operasyonlara yaklaşık 10 milyon lira harcadığı öne sürüldü. Resmi bir açıklama yapılmazken, bu iddia kısa sürede magazin kulislerinde geniş yankı buldu.

Aynı etkinlikte verdikleri kareler gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Hande Erçel ile bir araya gelen Aybüke Çangal, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İkilinin yan yana görüntüleri, benzerlik iddialarını yeniden alevlendirdi.