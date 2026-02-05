Son Mühür / Yağmur Daştan - Buca’nın adı bu kez operasyonla gündeme geldi. Geçtiğimiz yılbaşı döneminde, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın ilçede işçilerin grevi sürerken sevgilisi Sevcan Orhan ile yaptığı Phuket seyahati ülke gündemine oturmuştu. Bu tartışmaların ardından Buca Gölet’te yaşanan cinayet olayı kamuoyuna yansımış, ilçedeki gerilim daha da artmıştı. Son olarak CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın görevden alınmasıyla birlikte yaşanan gelişmeler, Buca’daki siyasi atmosferi yeniden hareketlendirmişti.

Şimdi de ‘ruhsat ve rüşvet’ operasyonu!

Bu süreçte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Buca Belediyesi’ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, rüşvet karşılığında çeşitli imar ve plan işlemlerinde mevzuata aykırı alanları usule uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat sağladıkları tespit edilen, aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü’nün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 25 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin yurtdışında olduğu, 2 firari şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

İlk yorum MHP’li Altınkeser’den…

Operasyon kent kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, sürece ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın bir ihbar üzerine başlatılmış olabileceğine işaret eden Altınkeser, emniyetin süreci titizlikle yürüttüğünü belirterek “Ruhsatlarla ilgili muhtemelen bir ihbar var ve emniyet bu ihbarı değerlendiriyor. Gözaltına alınmaların yaşandığını biliyoruz” dedi.

“Geçici ruhsat” uygulamasını hatırlattı

Geçtiğimiz yıl Buca’da başlatılan ‘Geçici ruhsat’ uygulamasını hatırlatan Altınkeser, “Geçici ruhsat’ adı altında bir uygulama başlatıldığı, usulsüz bazı yerlere ruhsat verilmiş olabilir. İhbarın ciddiyeti de bu nedenle emniyet tarafından titizlikle ele alınıyor. Biz de operasyonun sonuçlarını yakından takip ediyoruz” ifadelerini hatırlattı.

“İçeride bir hesaplaşma mı var?”

Son dönemde Buca’da yaşanan siyasi gelişmelere de değinen Altınkeser, ortaya çıkan tabloya ilişkin değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi: “Ortada dikkat çekici bir tablo var. İlçe başkanları görevden alındı, yerlerine yeni ilçe başkanları atanacak. Bu gelişmeler ister istemez ‘içeride bir hesaplaşma mı var?’ sorusunu akıllara getiriyor. Olayların peş peşe gelmesi ve tamamının Buca’da yaşanması dikkat çekici. İnsan ‘Her şey de Buca’nın başına mı geliyor?’ diye düşünüyor.”

“Kimseyi zan altında bırakmak doğru olmaz”

Altınkeser, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Tutuklama olup olmayacağını sürecin ilerleyen aşamalarında göreceğiz. Şu aşamada kimseyi zan altında bırakmak doğru olmaz; asılsız bir ihbar da söz konusu olabilir. Ancak iddiaların doğruluğu ortaya çıkarsa, buna karşı en net ve en güçlü şekilde tavır alırız.”