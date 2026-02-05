Son Mühür- Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, 3 Şubat Salı günü gerçekleştirilen operasyonla yeniden hayata tutundu. Başarılı oyuncuya karaciğer nakli yapıldığı ve ameliyatın olumlu geçtiği öğrenildi.

Donör, aynı sette çalıştığı görüntü yönetmeni oldu

Nakil sürecinde dikkat çeken detaylardan biri ise donörün kimliği oldu. Ufuk Özkan ile daha önce aynı projede görev alan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık, ünlü oyuncuya karaciğerini bağışladı. Bu fedakarlık, sanat camiasında da büyük takdir topladı.

11 saat süren zorlu ameliyat başarıyla tamamlandı

Doktorlardan alınan bilgilere göre Özkan, yaklaşık 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Karaciğer naklinin sorunsuz şekilde tamamlandığı, ameliyat sonrası sürecin de planlandığı gibi ilerlediği bildirildi. Sağlık ekibi, oyuncunun genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yoğun bakımdan servise alındı

Ameliyatın ardından sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Ufuk Özkan ve donör Salih Kıvırcık, yoğun bakımdaki takip sürecinin ardından servise çıkarıldı. İki isimden de ameliyat sonrası ilk kare paylaşıldı.

“Şimdilik her şey yolunda”

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından ağabeyi ve donörün birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşarak sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Umut Özkan paylaşımında, “Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.