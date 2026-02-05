Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir’in Buca ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Buca Belediyesi İmar ve Ruhsat Müdürlüğü merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Şüpheliler emniyete getiriliyor

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete sevk edilmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin ifadelerinin öğleden sonra alınması bekleniyor.

‘Bilgi kirliliği var’ iddiası

Soruşturmaya ilişkin yapılan araştırmalarda, kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliği olduğu yönünde değerlendirmelere ulaşıldı. Son dönemde ruhsat işlemlerinin Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden kısa süre önce istifa eden Gazi Çırak’ın sorumluluğunda olduğu, operasyonun imar ve inşaat ruhsatlarından ziyade dükkan ruhsatlarıyla ilgili bir birimi kapsadığı iddia edildi.

Sahte ruhsat iddiası

İddialar arasında, istifa eden Başkan Yardımcısı Gazi Çırak’ın ruhsat kapsamında bir kişiden para aldığı ve söz konusu kişiye sahte ruhsat verildiği de yer alıyor. Bu iddiaların soruşturma kapsamında detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler dikkat çekti

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Buca Belediyesi’nde görevli üst düzey isimlerin de bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre gözaltına alınanlar şunlar:

İmar Müdürü Gökhan Pekmezcioğlu

Plan ve Proje Müdürü Ayşe Kalafat

Ruhsat ve Denetim Müdürü İlker Bilici

Eski Kapı Kontrol Müdürü İpek Erdi

Belediye personeli Cem Beşgül

Belediye personeli Baran Kalmaz

Soruşturma sürüyor

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.