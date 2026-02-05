Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında karar çıkmıştı. Ankara’da yakalanan Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’a getirilmişti.

Hakimlik tutuklama kararı verdi

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Gezgin, çıkarıldığı hakimlikçe “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ile “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Gezgin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Tek kişilik koğuşta kalıyor

Mükremin Gezgin’in nüfus kayıtlarında cinsiyetinin “erkek” olarak yer alması nedeniyle erkek cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Gazeteci Barış Terkoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Gezgin erkekler koğuşuna değil, tek kişilik bir koğuşa yerleştirildi.

Hamilelik videoları tepki çekmişti

Gezgin, sosyal medyada yaklaşık dokuz ay boyunca hamileymiş gibi paylaşımlar yapmış, doğum yaptığı izlenimi veren görüntüler ve bebekle verdiği pozlarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu paylaşımlar nedeniyle daha önce hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığı da biliniyor.