Son Mühür- Meme kanserini erken teşhis sayesinde atlatan ünlü şarkıcı Hande Yener, hastalığı öğrendiği günü ve sonrasında yaşadığı süreci tüm açıklığıyla anlattı.

4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında katıldığı bir söyleşide konuşan Yener, yaşadığı psikolojik çöküşü, teşhis anını ve tedavi sürecini ilk kez bu kadar detaylı paylaştı.

“Her şey dibe vurmakla başladı”

Kanser teşhisinin öncesinde zor bir ruh halinden geçtiğini anlatan Hande Yener, yaşadığı içsel çöküşü şu sözlerle ifade etti:

“Her şey aslında dibe vurmakla başladı. Moralimi bozan, modumu düşüren çok fazla şey vardı. İnsanlar, olaylar, hayatımdaki ilişkiler, arkadaş, dost, sevgili… Hiç fark etmiyor.

Kafama o kadar çok şey takıyordum ki hayata bakışım değişmişti. Kendimi değersizleştirmiştim. Daha da kötüsü, başkalarının beni değersizleştirmesine izin verdiğimi fark ettim.”

“Kilo verirken elime bir şey geldi”

Kitleyi tamamen tesadüfen fark ettiğini belirten Yener, o anı şu sözlerle anlattı: “Biraz kilo vermiştim. Kilo verince bir sarkma oldu mu diye kontrol ederken elime bir şey geldi.

Aslında iyi niyetle ve estetik açısından bakarken elime bir kitle geldi. Hiçbir zaman ‘kötü bir şeydir’ diye düşünen biri olmadım ama o an içimde garip bir his oluştu. ‘Bende bir şey var’ dedim.”

Erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti

Şüphe duyduğu anda vakit kaybetmeden doktora gittiğini vurgulayan ünlü şarkıcı, erken teşhisin önemine özellikle dikkat çekti:

“Ayakkabılarımı giyip hemen doktora gitmeye karar verdim. Çünkü kontrole gitmek, insanın kendine verdiği değerin bir göstergesi. Kontrole gitmeyi inanılmaz önemsiyorum.

Teknoloji bu kadar ilerlemişken, erken teşhisin bu kadar önemli olduğu bir dönemde kaçmak bana doğru gelmiyor.”

Ameliyat sürecinde duygusal anlar yaşadı

Tedavi ve ameliyat sürecini anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Yener, doktoruyla arasında geçen konuşmayı da paylaştı:

“Doktorum ‘Buraya silikon koymamız gerekiyor’ dediğinde, ‘Benim için önemli değil’ dedim. Ama bunun daha doğru olacağını söyledi.

Ben de ‘Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın’ dedim. Çünkü benim yapacak çok şeyim var, söyleyecek çok sözüm var, oğlum var, köpeklerim var, sevenlerim var.”

“O sırada yaşadıklarımı kimse bilmiyordu”

Ameliyat sonrası dönemde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmadığını belirten Hande Yener, ödül törenine katıldığı anları şu sözlerle anlattı:

“Bunun bana iyi gelebileceği söylendi ve hiç düşünmeden kabul ettim. Hazırlandım ve ödül törenine gittim. O sırada yaşadıklarımı kimse bilmiyordu. Medyayla da paylaşmadım. Çünkü insan önce kendisi kabulleniyor, sonra anlatabiliyor.”

Drenler vatkaların içine saklandı

Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katıldığı sırada yaşadıklarını da paylaşan Yener, detayları şöyle aktardı: “‘Mor’ şarkısının klibine ödül verileceği söylendi.

Pandemi vardı, büyük bir etkinlik olmayacaktı. Üst kata çıkıp giyinme odama girdim. Vatkalı bir ceket arıyordum.

Ameliyat sonrası takılan drenleri vatkaların içine sakladık. O şekilde ödül törenine gittim. O sırada yaşadıklarımı kimse bilmiyordu. Çünkü insan bazı şeyleri önce kendisi bile kabullenemiyor. Her sırrı hemen açıklayamıyorsun.”