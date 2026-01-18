Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, öğrencilerin sömestir tatilini verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla Evrensel Çocuk Merkezi ve planetaryumda kapsamlı bir etkinlik takvimi hazırladı. 17 Ocak’tan itibaren başlayıp 1 Şubat tarihine kadar devam edecek olan program; çocukların bilişsel gelişimlerini destekleyen bilimsel atölyelerden sanatsal faaliyetlere, sinema gösterimlerinden sahne şovlarına kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket eden belediye, tatil süresince minik misafirlerine hem eğitici hem de unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Her yaş grubuna özel yaratıcı gelişim atölyeleri

Evrensel Çocuk Merkezi bünyesinde planlanan eğitim programları, çocukların yaşlarına ve ilgi alanlarına göre titizlikle kategorize edildi. 4 ile 7 yaş aralığındaki minikler için doğa ve keşif odaklı "Dino Kaşifler", "Çimlenen Dönüşüm" ve "Saatleri Öğreniyorum" gibi merak uyandırıcı çalışmalar düzenlenirken; 8 ile 12 yaş grubundaki çocuklar için bilimin temel prensiplerini eğlenceli hale getiren "Güneş Enerjili Ev", "Rüzgar Enerjisinden Işık" ve "Tutulma Atölyesi" gibi teknik içerikler ön plana çıkıyor. Ayrıca gün boyu süren resim ve el becerisi atölyeleri, yaş sınırlaması olmaksızın tüm çocukların sanatsal yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyor.

Planetaryumda 360 derece uzay serüveni

Bilime olan ilgiyi artırmayı amaçlayan merkez, planetaryumda gerçekleştireceği film gösterimleriyle çocukları büyüleyici bir evren yolculuğuna davet ediyor. 17-31 Ocak tarihleri arasında kubbe mimarisi altında sunulan 360 derecelik görüntü teknolojisi sayesinde minik izleyiciler; "Güneş Sistemi", "Evrenin Sırları", "Yıldız Tozu" ve "Aya Yolculuk" gibi yapımlarla astronominin gizemlerini keşfetme imkanı bulacaklar. Uzayın derinliklerinden ağaçların biyolojik yaşamına kadar pek çok farklı temanın işlendiği bu gösterimler, çocukların doğaya ve gökyüzüne olan bakış açısını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Alp abi ve ücretsiz kukla gösterileriyle eğlence zirvede

Tatil programı sadece eğitimle sınırlı kalmayıp, çocukların sosyalleşebileceği neşeli sahne performanslarıyla da destekleniyor. Ekranların sevilen ismi Alp Abi; sihirbazlık gösterileri, doğaçlama tiyatro oyunları ve interaktif yarışmalarıyla belirlenen günlerde saat 14.00'te çocuklarla buluşacak. Bununla birlikte, sömestir boyunca belirli aralıklarla sahnelenecek ücretsiz kukla oyunları da miniklerin hayal dünyasına renk katacak. Bu etkinliklerle Evrensel Çocuk Merkezi, tatil süresince çocuk seslerinin yükseldiği bir eğlence üssü kimliği kazanacak.

Başkan Yıldız Ünsal: Nitelikli tatilin adresi Karşıyaka

Hazırlanan programın çocukların özgüven ve merak duygularına katkı sağlayacağını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tatilin sadece dinlenmek değil, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmek için de büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Bilimi, sanatı ve eğlenceyi tek bir çatı altında birleştirdiklerini ifade eden Başkan Ünsal, "Çocuklarımızın tatil boyunca zamanlarını nitelikli etkinliklerle geçirmeleri en büyük önceliğimiz. Hazırladığımız bu dopdolu takvimle, yavrularımızın hayal güçlerini desteklerken onlara bilimin ışığında keyifli bir mola sunacağız" şeklinde konuştu.