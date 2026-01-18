Son Mühür / Seçil Ünlü- İzmir’de ilk kez Torbalı Belediyesi tarafından hayata geçirilen kapatma yetkisi uygulaması, halk sağlığını riske atan işletmelere karşı kararlılıkla uygulanıyor.

Zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Torbalı Belediyesi Ocak Ayı Meclisi’nde alınan kararla Zabıta Müdürlüğü’ne, halk sağlığını tehdit eden işletmelere doğrudan kapatma yetkisi verilmişti. Bu kararın ardından denetimlerini artıran Torbalı Zabıtası, ilçe genelinde kontrollerini yoğunlaştırdı.

İki mahallede iki zincir market mühürlendi

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Tepeköy Mahallesi’nde bulunan bir zincir market şubesi ile Subaşı Mahallesi’ndeki başka bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satışa sunulduğu belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından her iki işletme de 3 gün süreyle mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.

Belediye yönetmeliği kapsamında ceza uygulandı

İşletmelere, Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği Ek-1 Maddesi kapsamında işlem yapıldı. Yönetmelikte yer alan “ilçe halkının sağlığına zarar veren bozulmuş veya son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerinin satışı” hükmüne aykırı davranıldığı gerekçesiyle kapatma cezası uygulandı.

Üçüncü ihlalde ruhsat iptali gündemde

Belediye yetkilileri, kapatılan marketlerin sorumlularına yaptırımlar konusunda açık uyarıda bulundu. Aynı işletmelerde ikinci kez benzer ihlalin tespit edilmesi halinde daha uzun süreli kapatma, üçüncü ihlalde ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının tamamen iptal edileceği tebliğ edildi.

Torbalı’da halk sağlığı güvence altında

İzmir’de ilk kez uygulamaya alınan bu yaptırım kararı, ilçe halkı tarafından olumlu karşılandı. Uygulama, özellikle gıda güvenliği konusunda belediyenin sıfır tolerans anlayışını ortaya koyması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Demir: “Kimse halkın sağlığıyla oynayamaz”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Söz verdik, gereğini yaptık. Zabıta ekiplerimiz denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit etti.

İki ayrı zincir market 3 gün süreyle mühürlendi. Kimse Torbalı’nın sofrasıyla, halkımızın sağlığıyla oynayamaz.” Denetimlerin önümüzdeki günlerde daha da sıklaştırılacağı bildirildi.