Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Yıldız Tilbe, Şubat ayında yaşadığı yüksek tansiyon krizi ve ardından sosyal medyada yayılan asılsız ölüm haberlerinin ardından bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Bu sefer merak konusu olan ise sanatçının yüzündeki görünür değişimler ve kimyasal yanık izleri oldu.

Yıldız Tilbe'nin yüzü neden yandı?

Yıldız Tilbe, yüzündeki kızarıklık ve yara izlerinin nedenini bizzat açıkladı. Sanatçı, saçlarını boyadıktan sonra boyanın cildiyle temas ettiğini ve bunun sonucunda kimyasal yanık oluştuğunu belirtti. Tilbe, hayranlarını uyararak bir daha saçına boya sürmeyeceğini söyledi. Saç boyasındaki kimyasal maddelerin hassas ciltlerde ciddi reaksiyonlara yol açabildiği, dermatologlar tarafından sıklıkla vurgulanan bir konu olarak öne çıkıyor.

Yıldız Tilbe estetik mi yaptırdı?

Sanatçının yüzündeki şişlik ve değişimler her seferinde estetik yaptırdı iddialarını beraberinde getiriyor. Ancak Yıldız Tilbe bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Bugüne kadar hiçbir estetik operasyon geçirmediğini, tek müdahalesinin kaş aldırmak olduğunu esprili bir şekilde ifade eden sanatçı, yaşlanmayı doğal bir süreç olarak kabul ettiğini ve bıçak altına yatmayı düşünmediğini vurguladı.

Yıldız Tilbe öldü mü? Sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada zaman zaman yayılan Yıldız Tilbe öldü iddiaları tamamen asılsız. Sanatçı, Şubat ayında yaşadığı yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmış ancak kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Tilbe, tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Yıldız Tilbe kimdir?

Yıldız Tilbe, 1966 doğumlu Türk pop ve arabesk müzik sanatçısı. 2026 yılı itibarıyla 59 yaşında olan Tilbe, kariyeri boyunca onlarca hit şarkıya imza attı. Hem güçlü vokali hem de renkli kişiliğiyle Türk müzik sahnesinin en tanınan figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sosyal medyadaki samimi ve dobra paylaşımlarıyla da milyonlarca takipçisinin ilgi odağı olmaya devam ediyor.