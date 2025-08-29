Son Mühür- Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde önceki akşam unutulmaz bir konsere imza atan Yıldız Tilbe, coşkulu kalabalığı şarkıları ve enerjisiyle mest etti. Ancak sahnede yaşanan bir an, gecenin önüne geçti. Elif Buse Doğan’ın seslendirdiği “Sevme” şarkısı sırasında duygularına yenilen Tilbe, gözyaşlarını tutamadı ve herkesi şaşkına çeviren bir davranışta bulundu.

“Sevme” sahneyi hüzne boğdu

Konserin ilerleyen dakikalarında Tilbe, Elif Buse Doğan’ı sahneye davet etti. Doğan, merhum İbrahim Erkal’ın dillere pelesenk olan “Sevme” şarkısını seslendirdi. Şarkının ilerleyen bölümlerinde Tilbe’nin gözleri doldu, sahnede adeta duygusal bir kırılma yaşadı.

Yıldız Tilbe’den olay yaratan sigara hareketi

Efkarına daha fazla hakim olamayan Tilbe, seyircilerin şaşkın bakışları arasında cebinden sigara çıkararak sahnede yaktı. Bu an, Harbiye’yi dolduran binlerce hayranı kadar sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medyada olay oldu

Konserden yayılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu haline geldi. Kimileri Tilbe’nin samimiyetini ve içtenliğini överken, kimileri de sahnede sigara yakmasını “alışılmadık” ve “şok edici” olarak yorumladı.