Son Mühür- Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği ve Gold Film imzası taşıyan "Kızılcık Şerbeti" dizisi, yeni sezon için afiş çekimlerini tamamladı.

Daha önce bazı oyuncuların dışarıda bırakılmasıyla tartışma yaratan afiş krizi, bu yıl geniş katılımlı çekimle aşıldı.

Geçmiş yıllardaki kırgınlıklar hatırlanıyor

Dizinin önceki sezonlarında Ceren Karakoç, Aliye Uzunatağan, Kaan Taşaner ve Emrah Altıntoprak gibi isimlerin afişte yer almaması, kulislerde kırgınlıklara yol açmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu kez 14 oyuncu birlikte kamera karşısında

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yapım ekibi bu yıl benzer sorunların yaşanmaması için önlem aldı. Toplam 14 oyuncunun yer aldığı geniş kapsamlı bir afiş çekimi yapılarak, ekip ruhunun öne çıkarılması sağlandı.

Yeni sezon tarihi belli oldu

Kızılcık Şerbeti, milyonların merakla beklediği 4. sezonuyla 12 Eylül Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak. Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle bu sezonun da çok konuşulması bekleniyor.