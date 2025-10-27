Son Mühür- Yıllardır sahne performansları, şarkı sözleri ve özgün tarzıyla Türk müzik dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, dün akşam sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazetecilerden gelen “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusuna ünlü şarkıcıdan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Tilbe, “Asla böyle bir şey istemiyorum. Beni yaşarken anlamadı kimse, öldükten sonra asla kimse ifade edemez” sözleriyle hem kırgınlığını hem de net tavrını ortaya koydu.

“Buradan da yasaklıyorum”

Sözlerine daha da sert bir tonla devam eden Yıldız Tilbe, konuya kesin bir nokta koyarak, “Buradan da yasaklıyorum.” ifadelerini kullandı. Sanatçının bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Aynı soruya diğer sanatçılar ne demişti?

Yıldız Tilbe’nin bu açıklaması, kısa süre önce aynı soruya yanıt veren diğer ünlü isimleri akıllara getirdi. Kısa süre önce hayatını kaybeden Güllü başta olmak üzere, Kibariye, Zerrin Özer ve Deniz Seki gibi isimler, hayatlarının beyazperdeye aktarılmasına olumlu baktıklarını dile getirmişti. Dört sanatçı da, kendi hayatlarını canlandırması için Serenay Sarıkaya’yı uygun bulduklarını belirtmişti.