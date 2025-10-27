Son Mühür- Bir dönem dostluklarıyla gündem olan oyuncular Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, yeniden magazin manşetlerinde.

Uzun yıllar boyunca “sadece arkadaşız” açıklamaları yapan ikiliden Akalay’ın, Çelikkol’u sosyal medyadan silmesi dikkat çekti.

Akalay’ın sessizliği dikkat çekti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında evinde yapılan arama sonrası teste götürülen Birce Akalay’ın, bu olayların ardından yakın dostu İbrahim Çelikkol’u takipten çıkarması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncu, gazetecilerin bu konudaki sorularını ise yanıtsız bıraktı.

İbrahim Çelikkol sessizliğini bozdu

Birce Akalay’ın bu hamlesine karşılık, İbrahim Çelikkol sessizliğini korumadı. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili yöneltilen sorulara anlamlı bir yanıt vererek eski dostuna sitem dolu ifadeler kullandı.

“Ben onun yanında oldum”

Çelikkol açıklamasında, “Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, hayatta ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz.

Zor zamanlarda ilişkiler bitse dahi insanların yanında olmak gerekir. Ben de başta annesi olmak üzere avukatını da, kendisini de aramış bir insanım” dedi.

“Taş yerinde ağırdır”

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Ama canı sağ olsun, çok önemli şeyler değil bunlar. Bizim kuşağın işleri değil bu sosyal medyada takipten çıkmak gibi şeyler. Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır.”