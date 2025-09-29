Son Mühür - Süper Lig’de 7’de 7 ile yoluna devam eden ve salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Rams Park’ta Liverpool’u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray’da, ayrılık iddiaları gündeme oturdu. Bu sezon forma şansı azalan yıldız oyuncu Mario Lemina’nın sözleşmesindeki özel bir madde gün yüzüne çıktı.

Yollar ayrılcak

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’a katılan ve çifte kupa zaferinde önemli rol oynayan Gabonlu orta saha oyuncusu, İlkay Gündoğan’ın transferiyle birlikte ilk 11’deki yerini kaybetti. Bu gelişme, Lemina’nın sarı-kırmızılılardaki geleceğini belirsizleştirdi. 32 yaşındaki futbolcu, kontratının son yılına girmiş durumda. Sözleşmesindeki maddeye göre, sezon boyunca maçların yüzde 60’ında ilk 11’de yer alması durumunda kontratı otomatik olarak bir yıl daha uzayacak. Ancak şu ana kadar sadece yüzde 50 oranında ilk 11’de oynayan Lemina, bu şartı karşılamaktan uzak. Sabah’ın haberine göre, yedek kulübesine çekilen tecrübeli oyuncunun motivasyon kaybı yaşadığı ve bu nedenle sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.